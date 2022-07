CET-Rio recomendou que os motoristas procurem evitar esse trecho da Rua São Clemente, buscando rotas alternativas para seus deslocamentos, como a Rua Mena Barreto - Divulgação

Publicado 25/07/2022 20:10

Rio – Trecho da Rua São Clemente, em Botafogo, será interditado para serviço do programa Asfalto Liso por um período de aproximadamente 15 dias. De acordo com a Secretaria Municipal de Conservação (SMC), a interdição foi iniciada nesta segunda-feira (25), em um trecho de 60 metros entre as ruas Barão de Lucena e Eduardo Guinle. Após essa etapa do serviço, um trecho de 40 metros entre as ruas Sorocaba e das Palmeiras será interditada por cerca de uma semana.

Segundo a secretaria, será executado o serviço de reparo profundo nos trechos interditados, que consiste na troca de solo. Para realizar a troca do asfalto, escavadeiras são utilizadas para a remover camadas de pavimento desgastadas e sem um bom suporte, dando origem a defeitos como trincas e buracos. As camadas de materiais com baixo suporte são removidas e substituídas por material apropriado, como base de brita, por exemplo, para que o novo asfalto seja aplicado sem comprometer a trafegabilidade.

Segundo a SMC, durante todo o trabalho de reparo profundo, os respectivos trechos das faixas da Rua São Clemente ficarão interditados ao tráfego. Em função da redução temporária da capacidade da via, a CET-Rio recomendou que os motoristas procurem evitar esse trecho da Rua São Clemente, buscando rotas alternativas para seus deslocamentos, como a Rua Mena Barreto, por exemplo.