Brasil registra mais de 40 mil novos casos de covid-19 em 24 horasReprodução

Publicado 25/07/2022 17:53 | Atualizado 25/07/2022 18:18

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta segunda-feira (25), mais 3.839 novos casos e 58 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. No total, desde o início da pandemia, desde março de 2020, foram contabilizados 2.434.132 casos e 74.654 óbitos. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 48%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 52%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,08%. Vale ressaltar que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

Secretaria de Saúde do Rio implementa protocolo que garante acompanhamento para pacientes menores de idade

A Secretaria de Saúde (SES) do Rio de Janeiro, por meio da Assessoria Técnica de Humanização, elaborou uma norma técnica para garantir que pacientes menores de idade ou portadores de necessidades especiais sejam acompanhados pelos responsáveis no centro cirúrgico no momento da indução anestésica e no retorno pós-operatório. Segundo a direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha, mais de 1.300 pacientes já foram atendidos por meio deste protocolo, em que o acompanhante é na maioria das vezes uma mulher.

O secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, afirma que a meta é expandir a prática por toda a rede estadual. "O período que antecede a cirurgia é acompanhado de grande carga emocional, repleta de medo, ansiedade, preocupação e dúvidas para o paciente e a família, sobretudo quando é uma criança. O ambiente cirúrgico, o desconhecimento em relação aos procedimentos, a linguagem técnica, instrumentos e fluxos hospitalares são fatores de estresse. A ansiedade pode ser atenuada por meio deste trabalho de humanização que estamos incentivando em todas as nossas unidades", esclarece Chieppe.