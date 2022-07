Evento conta com a participação do deputado sargento Gurgel e do empresário Clóvis Ferreira de Araújo - Divulgação

Publicado 25/07/2022 17:12 | Atualizado 25/07/2022 17:18

Rio - A Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio de Janeiro promove, nesta sexta-feira (29), um evento de debates e palestras com a pauta "A Segurança Pública e seus Reflexos na Economia e Negócios". Com entrada gratuita, o encontro será realizado no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

Diversos empresários, além de autoridades da política e da área de Segurança Pública, vão compor as mesas. O evento pretende abordar o atual momento do Rio e analisar as consequências da violência na vida do cidadão e no cotidiano das empresas. O evento tem o apoio do Instituto Coalizão Rio.

Entre os convidados, estão o deputado federal sargento Gurgel (PL), coordenador da bancada fluminense no Congresso, e Clóvis Ferreira de Araújo, presidente da Bureau of Corporative Intelligence, empresa da área de inteligência e proteção de dados e informações.