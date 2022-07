A 110 DP registrou o caso - Divulgação

Rio - Um homem foi preso por assaltar uma casa e tentar subornar policiais militares na noite de domingo (24), em Teresópolis, Região Serrana do Rio. Na ação, o criminoso ofereceu R$ 20 mil de suborno aos agentes e foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 30º BPM (Teresópolis) foram informadas sobre um criminoso armado que teria invadido uma residência no Centro de Sumidouro e fugido em um veículo. Segundo os agentes, após realizar um cerco, localizaram o automóvel e tentaram abordá-lo, porém, o homem não obedeceu à ordem de parada.

Durante a fuga, os militares perceberam que o suspeito arremessou um revólver pela janela e apreenderam a arma. Após conseguir despistar a equipe, o criminoso foi abordado por outra equipe. Ele ofereceu R$ 20 mil de suborno aos policiais e foi preso. A ocorrência foi encaminhada à 110ª DP (Teresópolis).