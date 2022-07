Planetário do Rio volta a oferecer cursos presenciais - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 25/07/2022 11:05

Rio - O Planetário da Gávea, na Zona Sul, está com inscrições abertas para o curso de Astronomia Islâmica. Este é o primeiro oferecido pela instituição de forma presencial após mais de dois anos de suspensção devido à pandemia.Segundo a prefeitura, o objetivo do curso é mostrar as diferenças e curiosidades entre os calendários lunar, seguido em vários países islâmicos, e o solar, mais comum no ocidente. O curso prevê observação da lua sem o uso de telescópio, mas a atividade dependerá das condições climáticas.Para participar, basta entrar no site do Planetário do Rio e se inscrever. O valor do curso é R$ 90. As aulas duram de três a quatro dias e são oferecidas entre segunda e quinta-feira, por astrônomos do Planetário, geralmente das 19h30 às 21h. A previsão de início das turmas é para 1°de agosto.Qualquer pessoa pode participar, não precisa de conhecimento prévio. No dia 5 de agosto terá início uma nova turma, de Introdução à Astrofotografia, oferecida pelo Planetário em parceria com o Observatório do Valongo, da UFRJ. O foco será no uso de câmeras com controle de exposição manual e mirrorless e até de celulares.