Após a prisão, Flavio apontou o local onde Bianca (foto) foi morta e teve o corpo queimado e escondido - Rede Social

Após a prisão, Flavio apontou o local onde Bianca (foto) foi morta e teve o corpo queimado e escondidoRede Social

Publicado 25/07/2022 21:50

Rio - Tia da menina Bianca Rodrigues de Siqueira Lima, 11 anos, que estava desaparecida desde a última sexta-feira (22), em Paraíba do Sul, no interior do estado do Rio, afirma que autor cometeu crime por vingança contra a família. Márcia Braz garante que Flavio Henrique Alves Teixeira, pai das netas do padrasto de Bianca , não aceitava o fim do relacionamento e, reiteradas vezes, disse que faria a família sofrer.

Flavio Henrique Alves Teixeira, de 22 anos, foi preso por policiais 108ª DP, em Minas Gerais Divulgação/ Polícia Civil

Ao DIA, a tia diz que Flavio Henrique havia sido proibido pela ex-sogra de ter contato com as filhas, dado o histórico agressivo dele e as tentativas de reatar o relacionamento com a ex-companheira. Após isso, ele teria feito ameaças. "Na cabeça do assassino, o padrasto da Bianca, a quem ele tratava como filha, era responsável pelo fim do casamento com a ex-mulher. Esse cara usou a garota pra se vingar".

Os agentes da 108ª DP encontraram Flavio e a motocicleta em Chiador (MG), cidade a cerca de 40 km de Paraíba do Sul, para onde ele fugiu depois do assassinato. Após ser encontrado, o homem apontou o local onde a menina foi morta, teve o corpo queimado e escondido, em uma propriedade rural às margens da Estrada dos Macacos, em Paraíba do Sul.



"O suspeito confessou que manteve relação sexual com a vítima e que depois teria provocado sua morte através de esganadura. Uma vez morta, Bianca teve o corpo queimado pelo rapaz. Peritos estiveram no local e lá foi feito exame e coleta de material e o corpo encaminhado para o IML, onde foi necropsiado. O resultado trouxe informações compatíveis com o relato do rapaz. Todavia, trouxe indícios de que Bianca foi agredida antes e morreu não em função da esganadura, mas da queimadura de seu corpo, uma vez que havia vestígios de fuligem no seu corpo", explicou Cláudio Batista Teixeira, da 108ª DP (Três Rios), responsável pela investigação.

As investigações prosseguem e outras pessoas ainda devem ser ouvidas. O inquérito, após a finalização, será encaminhado ao Ministério Público.

Bianca completaria 12 anos neste sábado.