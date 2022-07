Acordo foi celebrado entre o secretário de Polícia Civil, delegado Fernando Albuquerque, e a secretária de Administração Penitenciária, policial Maria Rosa Nebel - Divulgação

Acordo foi celebrado entre o secretário de Polícia Civil, delegado Fernando Albuquerque, e a secretária de Administração Penitenciária, policial Maria Rosa NebelDivulgação

Publicado 25/07/2022 18:32

Rio - A Polícia Penal e a Polícia Penal preparam um acordo com o objetivo de melhorar o registro das ocorrências de crimes considerados de pequeno potencial ofensivo, constatados no sistema penitenciário do Rio. O projeto foi apresentado na quarta-feira passada, dia 20, e, a partir da assinatura do termo de cooperação, os agentes penais terão acesso ao Sistema de Ocorrência Virtual (Sovi), uma ferramenta que integra as duas instituições.

"O policial penal vai poder preencher o registro de ocorrência pelo celular ou computador, na própria unidade prisional, e transmitir para a delegacia policial, onde o delegado formalizará o registro. E depois, basta ao policial penal apresentar o material apreendido na delegacia. Isso vai reduzir o tempo de permanência dos policiais penais na DP", explicou o subsecretário de Gestão Operacional da Seap, policial penal Rafael Ouviña.

O acordo será celebrado entre a secretária de Administração Penitenciária, policial penal Maria Rosa Nebel, e o secretário de Polícia Civil, delegado Fernando Albuquerque. Atualmente, apenas o 17º BPM (Ilha do Governador) mantém essa parceria com a Polícia Civil. No caso da Seap, todas as unidades prisionais do Rio serão contempladas.

A apresentação do Sovi foi realizada no Departamento-Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações (DGTIT), com a participação do subsecretário de Gestão Operacional, Rafael Ouviña, do subsecretário de Gestão Técnica, Igor Bicaco, e de policiais penais da Superintendência de Tecnologia da Informação, Corregedoria e Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário da Seap.