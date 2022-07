Cariocas com 30 anos ou mais, fazem filas nos postos de vacinação na manhã desta segunda-fe ... da 4ª dose contra a Covid para essa faixa etária. Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Cariocas com 30 anos ou mais, fazem filas nos postos de vacinação na manhã desta segunda-fe ... da 4ª dose contra a Covid para essa faixa etária. Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 25/07/2022 17:39 | Atualizado 25/07/2022 17:52

Rio - A procura pela segunda dose de reforço, ou quarta dose, da vacina contra covid-19 foi boa, nesta segunda-feira (25), primeiro dia útil após a abertura do calendário de imunização para todos com 30 anos ou mais. A campanha começou no último sábado.

No Centro Municipal de Saúde Píndaro de Carvalho Rodrigues, na Gávea, Zona Sul do Rio, a fila era pequena, no fim da manhã. A administradora Luana Schellemberg, de 29 anos, foi uma das pessoas que buscou a unidade para receber a segunda dose de reforço.

A moradora do Jardim Botânico já havia tomado duas doses do imunizante Janssen e recebeu uma terceira dose, equivalente a quarta, da Pfizer. "Sempre bom saber que o sistema imunológico tá mais forte. Já peguei duas vezes, sendo uma sem vacina nenhuma e uma pós duas doses", comentou.

A opinião é a mesma do morador de Ipanema Diego Lima, 36, que também esteve no CMS da Gávea para tomar a sua quarta dose. "A Covid está aí, né? A gente está nessa falsa sensação de que a pandemia terminou, mas ainda tem casos graves. Mesmo que sejam poucos, temos que vacinar pensando nos grupos que está sob risco. A gente nunca sabe o dia de amanhã. É super importante ficar acompanhando o calendário e seguindo as orientações para proteger quem está a nossa volta", avaliou Lima.

Segundo Painel Rio Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a média móvel de casos nos últimos sete dias foi de 262 casos. A última semana também registrou 13% dos testes realizados no município positivos para o vírus da covid-19. O que sugere uma tendência de estabilidade em relação ao período anterior.

A base de dados indica ainda que nesta segunda-feira (25), 70 pessoas estão internadas na rede pública devido à complicações causadas pelo coronavírus. A taxa de ocupação dos leitos está na casa dos 52%.

Números da Vacinação

O município do Rio já vacinou 44,1% de toda a população com mais de 40 anos com a segunda dose de reforço contra covid. Até o momento, 1.4 milhão de cariocas já receberam a quarta dose. No caso do primeiro reforço, o número para maiores de 18 anos já ultrapassou os 72%.