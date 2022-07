Sepultamento de Victor Stephen Coelho no Cemitério do Caju, na Zona Norte - Sandro Vox/Agência O Dia

Sepultamento de Victor Stephen Coelho no Cemitério do Caju, na Zona Norte

Publicado 25/07/2022 12:25 | Atualizado 25/07/2022 12:40



Rio - Foi sepultado no fim da manhã desta segunda-feira (25) o corpo de Victor Stephen Coelho, de 27 anos , no Cemitério do Caju, Zona Norte do Rio. O advogado foi morto a facadas na madrugada do último sábado (23), nas imediações da Praça da República, no Centro, quando saía de uma festa com os amigos.

No início da manhã, familiares e amigos começaram a chegar no velório do jovem. Durante a despedida, a professora de Direito Internacional e ex-orientadora de Victor, Alexandria Alexim, lamentou que o advogado, definido por muitos como pacifista, acabou sendo vítima da criminalidade do Rio.



"Ele defendia tanto essa questão da paz mundial e ele morre justamente como consequência, como vítima, de uma situação inexplicável", desabafou. E completou, falando sobre a perda precoce. "Foi um crime bárbaro. Cada dia que passa nós ficamos mais revoltados e revoltadas com essa situação, porque uma pessoa jovem, com início de carreira, tinha um futuro brilhante pela frente como advogado, como pesquisador e parte dessa forma tão brutal, tão cruel, uma barbárie".



A principal linha de investigação da polícia é que Victor tenha sido atacado a facadas por criminosos durante um assalto, já que teve seus pertences roubados, quando voltava sozinho de uma festa, por volta das 3h da madrugada.

João Chamarelli, de 36 anos, amigo de Victor desde a faculdade, contou que era comum para os amigos se reunirem em festas às sextas-feiras. "A notícia que chegou até nós é que ele saiu do escritório, teria ido se reunir com os amigos, o que é prática comum, já fazíamos isso na universidade, nos reuníamos às sextas-feiras e depois caminhávamos para o metrô", disse.



Para ele, a morte de Victor é consequência da falta de policiamento e abandono da Região Central do Rio



"O Centro do Rio de Janeiro hoje vive num completo estado de vulnerabilidade. Vivemos um abandono, advento também da pandemia, que é onde vários prédios foram esvaziados, porém sentimos falta de uma intensificação da segurança pública. E a pergunta que a gente deixa para o governo é: Até quando isso continuará? Porque nós nos tornamos verdadeiros berços de mal feitores", desabafou.



João também comentou sobre a família de Victor, que preferiu não falar com a imprensa. Além disso, destacou que a vítima era um dos 'raros casos de unanimidade' onde quer que fosse.



"Eu acabei de encontrar a mãe dele, o irmão, estão todos muito abalados, os amigos estão chegando e é uma perda enorme para o meio acadêmico, para os amigos, mas sobretudo pra sociedade. Hoje nós estamos sepultando o que, vocês podem ter certeza, seria um grande expoente da paz nessa cidade e talvez da política. O Vitor era um daqueles raros casos de unanimidade, era uma figura única", disse ele.



Imagem essa que é reforçada por sua ex-orientadora. "O Victor sempre foi muito gentil, educado, carinhoso, ele era querido por todos os professores e todos os acadêmicos", relembrou.



Planos para carreira acadêmica

