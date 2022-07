Victor era advogado e morava em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Testemunhas alegam que ele reagiu a uma tentativa de assalto - Arquivo Pessoal

Publicado 23/07/2022 20:09 | Atualizado 23/07/2022 20:55

Rio- Um homem, identificado como Victor Stephen Coelho, foi morto nas imediações da Praça da República, no Centro do Rio, durante a madrugada deste sábado (23). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o corpo, que tinha marcas de facadas, foi encontrado em uma área perto da estação Saara do VLT, em frente à entrada lateral do Campo de Santana.

Segundo testemunhas, Victor, que havia saído para se divertir com amigos, foi vítima de um assalto quando estava se encaminhando para voltar para casa. Após ser atacado, os criminosos ainda levaram sua carteira e o celular. O corpo chegou sem identificação ao Instituto Médico Legal (IML). A vítima era advogado e morava no bairro de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Ele completaria 28 anos no dia 1º de agosto.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 5ºBPM (Praça da Harmonia) estavam em patrulhamento quando foram acionados para verificar uma ocorrência na região. No local, os policiais encontraram uma pessoa caída no chão e uma equipe dos Bombeiros que já estava constatando a morte.



De acordo com a Polícia Civil, a área foi isolada para perícia. A Delegacia de Homicídios da Capital assumiu a investigação.

O corpo foi liberado do Instituto Médico Legal na tarde deste sábado (23). A hora e o local do enterro ainda não foram divulgados pela família.