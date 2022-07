Prefeitura de Magé instala letreiro e viraliza - Foto: Reprodução/Twitter

Publicado 23/07/2022 20:44 | Atualizado 23/07/2022 21:00

Rio- Um letreiro gigante instalado em uma praça no bairro de Pau Grande, em Magé, Baixada Fluminense, viralizou nas redes sociais. A placa, com a frase "Eu amo Pau Grande", dividiu os internautas. Muitos aprovaram a ideia, pois consideram que o letreiro ajuda a exaltar o orgulho dos moradores do lugar onde nasceu e cresceu Mané Garrincha, eterno ídolo do Botafogo e da Seleção. Outros, no entanto, fizeram trocadilhos com o nome.



A tão aguardada placa chegou!

Agora você pode tirar a tão sonhada foto ao lado da frase: EU❤️ PAU GRANDE!



A ação, que foi divulgada no Instagram da prefeitura de Magé, foi inspirada em letreiros de outras cidades, como Londrina, no Paraná, Poço de Caldas, em Minas Gerais, e o da capital da Holanda, Amsterdã, pioneira da ideia. "Olha que gracinha que ficou a praça Montese, em Pau Grande", dizia a publicação da prefeitura no Instagram. "Que lindo", escreveu uma moradora de Magé nos comentários. Um outro morador até deduziu que a instalação iria viralizar na internet, enquanto outro se questionou sobre como explicar a placa para as pessoas.

Terminaram a decoração da praça do bairro do pau grande aqui onde eu moro. E instalaram essa placa. ESPEREM AS PIADAS pic.twitter.com/OWLKCzZ8ab — William Jefferson (@WillBlackmusic) July 21, 2022 Como vou explicar pras pessoas de fora que eu moro numa cidade que fez uma placa de "eu amo Pau Grande" pro bairro de Pau Grande, sem ninguém rir — André (@andre_fdcs) July 22, 2022

"Pode um negócio desses?!! Rsrsrs!!!! É pra viralizar mesmo, né não?", escreveu a atriz Barbara Bruno, filha de Nicette Bruno e Paulo Goulart, em seu Instagram.

Ainda na postagem da prefeitura, uma outra moradora festejou a instalação do letreiro e sugeriu que outros bairros da cidade também ganhassem uma placa parecida.

Na cidade do Rio, bairros como Irajá, Vista Alegre e Grajaú também aderiram ao letreiro turístico. Na Região dos Lagos, Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo também contam com a famosa placa.