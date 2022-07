Após ser transferida de hospital, Daiana apresenta quadro de saúde estável - Arquivo pessoal

Após ser transferida de hospital, Daiana apresenta quadro de saúde estávelArquivo pessoal

Publicado 23/07/2022 18:04

Rio- Daiana Chaves, que denunciou o cirurgião Bolivar Guerro por cárcere privado , passou por uma nova cirurgia, nesta sexta-feira (22), no Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte, para corrigir as falhas do procedimento cirúrgico realizado pelo médico. A informação foi confirmada pelo advogado da vítima, Ornélio Mota, neste sábado (23).

Daiana foi transferida do Hospital Santa Branca, em Caxias, na última quinta-feira (21). Ela estava sendo impedida de sair da unidade há mais de um mês. Duas liminares na Justiça, uma na esfera cível, e outra na criminal já haviam determinado a transferência da paciente sob multa diária de R$ 2 mil em caso de descumprimento.

De acordo com o advogado, Daiana se sente aliviada e melhor com os cuidados adequados que tem recebido no hospital. A cirurgia desta sexta (22) consistiu na retirada dos pontos necrosados embaixo dos seios, realização de curativos na parte superior e inferior do abdômem. “Daiana falou comigo por telefone, ela tá muito alegre, satisfeita, o astral é outro. Ela deve sair do CTI provavelmente na segunda (25)”, contou o advogado.

Prisão renovada

A Justiça do Rio renovou a prisão temporária de Bolivar nesta sexta (22) por mais cinco dias. Ele foi preso na última segunda (18). Na última quarta-feira (20), o TJ também definiu o bloqueio de R$ 198 mil dos bens do médico e do Hospital Santa Branca. Segundo a decisão, o valor seria usado para pagar a transferência da paciente Daiana Cavalcante para um outro hospital particular. No entanto, o Hospital Federal de Bonsucesso liberou uma vaga para receber a vítima.

A denúncia contra Bolivar aponta que Daiana era mantida em cárcere privado na unidade de saúde após um procedimento estético na barriga dela ter dado errado. Ela havia realizado uma abdominoplastia no início de março e precisou voltar em junho para se submeter a mais três intervenções. No retorno, contudo, o procedimento apresentou problemas e ela teve complicações com um dos pontos da barriga necrosado.