Rio- O cirurgião plástico Bolivar Guerrero, de 63 anos, teve a prisão temporária renovada por mais cinco dias pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), nesta sexta-feira (22). Ele foi preso na última segunda (18), sob acusação de manter a paciente Daiana Chaves , 36, em cárcere privado no Hospital Santa Branca, por mais de um mês.





A Justiça do Rio já havia emitido duas liminares que determinavam a transferência sob multa de R$ 2 mil em caso de descumprimento, em que uma foi emitida na esfera cível, do dia 14 de julho, e a outra saiu na última segunda-feira (18), em esfera criminal, mas o hospital não estava cumprindo as decisões.



Após a prisão do cirurgião,



Alívio



Daiana Chaves foi transferida na última quinta-feira (21) para o Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte. Ela apresenta melhora no seu estado de saúde. A denúncia contra Bolivar aponta que Daiana era mantida em cárcere privado na unidade de saúde após um procedimento estético na barriga dela ter dado errado. Ela havia realizado uma abdominoplastia no início de março e precisou voltar em junho para se submeter a mais três intervenções. No retorno, contudo, o procedimento apresentou problemas e ela teve complicações com um dos pontos da barriga necrosado.A Justiça do Rio já havia emitido duas liminares que determinavam a transferência sob multa de R$ 2 mil em caso de descumprimento, em que uma foi emitida na esfera cível, do dia 14 de julho, e a outra saiu na última segunda-feira (18), em esfera criminal, mas o hospital não estava cumprindo as decisões.Após a prisão do cirurgião, outras vítimas compareceram a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), em Duque de Caxias, para denunciar o médico. Elas o acusam de lesão grave e apontam erros em suas cirurgias.Daiana Chaves foi transferida na última quinta-feira (21) para o Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte. Ela apresenta melhora no seu estado de saúde.

De acordo com o advogado da vítima, Ornélio Mota, a paciente ainda segue no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI), mas está aliviada por receber um tratamento adequado. A paciente deverá passar por um procedimento cirúrgico ainda nesta sexta-feira (22) e poderá sair do CTI e ir para o quarto.



“A situação dela está estável, até psicologicamente ela já está melhor, o marido e o pai dela estão com ela”, disse o advogado.



De acordo com o advogado da vítima, Ornélio Mota, a paciente ainda segue no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI), mas está aliviada por receber um tratamento adequado. A paciente deverá passar por um procedimento cirúrgico ainda nesta sexta-feira (22) e poderá sair do CTI e ir para o quarto.

"A situação dela está estável, até psicologicamente ela já está melhor, o marido e o pai dela estão com ela", disse o advogado.

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) abriu sindicância para apurar os fatos. Mas todos os procedimentos correm em sigilo.