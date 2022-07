O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) Duque de Caxias - Reprodução G.Maps

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) Duque de CaxiasReprodução G.Maps

Publicado 18/07/2022 14:15 | Atualizado 18/07/2022 14:26

Rio - Um cirurgião plástico acusado de manter uma paciente em cárcere privado foi preso por policiais civis, nesta segunda-feira (18), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A mulher estaria sendo forçada a permanecer internada no hospital particular Santa Branca, que também fica no município da baixada, há quase dois meses.

Segundo registro da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Duque de Caxias, o cirurgião Bolívar Guerrero Silva mantinha a paciente na unidade de saúde após um procedimento estético na barriga dela ter dado errado. A família foi quem procurou a delegacia para falar sobre a situação da mulher.

A paciente realizou uma abdominoplastia no início de março e precisou voltar em junho para se submeter a mais três intervenções. No retorno, contudo, o procedimento apresentou problemas e ela teve complicações com um dos pontos da barriga necrosado.

Os familiares acusam o médico, que administra a clínica de cirurgia plástica, de impedir a mulher de ser transferida da unidade particular para outro hospital.

Impedimento

Após as denúncias, os policias foram até o local e requisitaram prontuários da vítima, o que não foi atendido pela unidade. Na mesma visita, que ocorreu na última sexta-feira (15), os policiais deixaram um aparelho telefônico para contato direto com a paciente.

Horas depois de ir ao local, os policiais receberam um pedido desesperado de socorro da vítima. Ao retornarem para a clínica para entender o que acontecia, os agentes da DEAM Caxias foram recebidos por dois advogados que tentaram, sem sucesso, impedir que eles entrassem no local. Eles afirmavam que a paciente estava sedada.

Assim que entraram no local, os agentes então encontraram a paciente acordada e chorando. Após o ocorrido, a polícia pediu à Justiça que expedisse o mandado de prisão do médico responsável pelo procedimento e de busca e apreensão de documentos. O que foi atendido também na sexta-feira e cumprido nesta segunda.