Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio - Arquivo / Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Aeroporto Santos Dumont, no Centro do RioArquivo / Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 18/07/2022 18:59

Rio - Policiais federais prenderam, neste domingo (17), três passageiros clandestinos no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio. O trio estava em um avião que saiu de Brasília em direção ao Rio de Janeiro. Eles foram autuados por fraude.

A equipe da PF realizava uma fiscalização contra atos ilícitos no aeroporto quando identificaram os três passageiros clandestinos que tentavam burlar a vistoria da administração privada aeroportuária e da empresa aérea. Eles foram conduzidos à Polícia Federal, onde foram autuados pelo crime de fraude.