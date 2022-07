Rodrigo estava sendo procurado desde 2020, quando teria saído com o benéfico da Visita Periódica ao Lar e não retornou ao sistema prisional - Divulgação

Publicado 18/07/2022 17:46

Rio – Agentes do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam, neste domingo (17), Rodrigo da Silva Rúbio, de 26 anos, que estava foragido da Justiça. Conhecido como "JR", considerado como o gerente geral do tráfico de drogas, foi localizado e preso na Rua Trinta Quatro, na comunidade do B13, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, após informações repassadas pelo Disque Denúncia.

De acordo com a PM, após receberem a localização do criminoso, os agentes se depararam com Rodrigo e outros criminosos vendendo drogas. Vendo a movimentação da polícia, os bandidos atiraram contra os policiais. Devido a um cerco realizado pelos agentes, Rodrigo foi encurralado e preso sem resistência.

Segundo os policiais, Rodrigo estava sendo procurado desde 2020, quando teria saído com o benéfico da Visita Periódica ao Lar e não retornou ao sistema prisional. Em sua ficha consta que ele foi preso em 2016, em Guaxindiba, SG, após um roubo a um policial militar, que acabou sendo ferido com disparos no ombro e nas costas.

A ação resultou na apreensão de uma pistola, um rádio comunicador, 168 pedras de crack e duas motocicletas roubadas no mês passado. Rodrigo foi conduzido para a 74ª DP (Alcântara) onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis. O preso foi encaminhado para uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça, a fim de cumprir o restante da pena imposta pela Justiça.

