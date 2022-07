A interdição ocorre na altura do Hotel Sheraton devido a obras de manutenção na pista - Cleber Mendes/Agência O DIA

Publicado 18/07/2022 16:05 | Atualizado 18/07/2022 16:10

Rio - A Avenida Niemeyer, que liga os bairros São Conrado e Leblon, na Zona Sul do Rio, está parcialmente interditada, operando no esquema de ‘pare e siga’ desde o último sábado (16). A interdição ocorre na altura do Hotel Sheraton devido a obras de manutenção na pista e tem provocado trânsito lento na região.



Nos dias úteis, das 6h30 às 10h30, horário da reversível, a via vai funcionar apenas no sentido de São Conrado para o Leblon, com estreitamento para uma faixa no trecho. Nos demais dias e horários, a via vai funcionar nos dois sentidos, em sistema de ‘pare e siga’, ou seja, motoristas terão que esperar ordem para seguir viagem.

Nas redes sociais, internautas relataram trânsito caótico na Avenida nesta segunda-feira (18). De acordo com o Centro de Operações Rio, durante a parte da tarde o trânsito está lento com retenção, nos dois sentidos, especialmente no trecho onde há interdições para obra, no sentido Leblon, altura do Hotel Sheraton. Como opção de rota, o CET-Rio indica o caminho Lagoa-Barra, devido às boas condições de trânsito nos dois sentidos Nas redes sociais, internautas relataram trânsito caótico na Avenida nesta segunda-feira (18). De acordo com o Centro de Operações Rio, durante a parte da tarde o trânsito está lento com retenção, nos dois sentidos, especialmente no trecho onde há interdições para obra, no sentido Leblon, altura do Hotel Sheraton. Como opção de rota, o CET-Rio indica o caminho Lagoa-Barra, devido às boas condições de trânsito nos dois sentidos