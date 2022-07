Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam a foragida Dircilene Noronha da Costa Pereira - Reprodução

Publicado 18/07/2022 18:59

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta segunda-feira (18), Dircilene Noronha da Costa Pereira, condenada pela Justiça por matar o ex-marido, identificado como Pedro Paulo Pereira. O crime ocorreu há quase 30 anos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ela foi localizada no bairro de Icaraí, em Niterói, após levantamento de dados de inteligência e monitoramento.



Segundo os agentes, a vítima era policial militar e a mulher teria usado a arma dele para praticar o homicídio, enquanto o mesmo dormia. O crime aconteceu no interior do Condomínio Fazendinha, bairro Santa Isabel. Dircilene era considerada foragida desde 2003, quando foi condenada pelo Tribunal do Júri pelo crime.



Ela foi levada à DHC e posteriormente encaminhada para audiência de custódia, onde está à disposição da Justiça.