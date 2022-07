Ônibus de castração itinerante chega ao bairro Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio - Divulgação/ Governo do Rio

Publicado 18/07/2022 20:48 | Atualizado 18/07/2022 20:51

A partir desta segunda-feira (18), os donos de cães e gatos da Região do Grande Méier já podem castrar seus bichinhos de graça. Os procedimentos são realizados na Rua Bento Gonçalves, 208 – na sede do Botafogo Samba Clube.

Desde de dezembro de 2021, por meio da Secretaria Estadual de Agricultura, cinco ônibus atuam no estado: um atendeu a comunidade da Muzema e partiu para a Ceasa. Outros estão no Maracanã, Niterói, Itaguaí, e, agora, o que estava em Bangu partiu para o Engenho de Dentro.

Aproximadamente 97 mil cães e gatos foram castrados. Os procedimentos também são realizados nas clínicas credenciadas pela pasta. “O agendamento das castrações já está aberto para o ônibus que está na sede do Botafogo Samba Clube, no Engenho de Dentro”, avisa a subsecretária de Proteção Animal, Camila Costa.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do programa: rjpet.com.br.

Sobre o ônibus de castração itinerante

O castramóvel conta com 21 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares, atuando desde a castração até a devolução do animal para o tutor. Todo o procedimento leva no mínimo 40 minutos.

A equipe trabalha com cães e gatos em dias alternados, para facilitar o manuseio com os animais. Todo animal, antes de ser castrado, passa por uma avaliação do veterinário que diz se ele está ou não apto para o procedimento.