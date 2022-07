Acessos à Lapa são bloqueados após a morte de um homem nesta segunda-feira (18) - Divulgação

Acessos à Lapa são bloqueados após a morte de um homem nesta segunda-feira (18)Divulgação

Publicado 18/07/2022 19:37

Rio - A morte de um homem provocou cenas de guerra nas proximidades dos Arcos da Lapa, no Centro do Rio, no início da noite desta segunda-feira (18). Pedestres, passageiros e motoristas ficaram encurralados nos acessos para o Largo da Lapa e todas as vias na região ficaram interditadas por cerca de duas horas. Às 20h30 todas as vias já haviam sido liberadas.

De acordo com informações da Polícia Civil, agentes da 5ª DP (Mem de Sá) foram até a região para cumprir um mandado de prisão, quando um homem, identificado como Emanuel Ramos de Oliveira, de 20 anos, reagiu à ação dos policiais e foi baleado e morto. Emanuel tem 15 anotações criminais, dentre elas tráfico de drogas e roubo. Ainda segundo a Civil, com o suspeito foram apreendidas drogas e simulacro de uma arma. Um segundo suspeito, que também reagiu à ação dos policiais, foi baleado, mas conseguiu fugir. Agentes realizam buscas em hospitais na tentativa de localizá-lo.

fotogaleria

Depois da morte do homem moradores da região se revoltaram e iniciaram um protesto desordenado. Um ônibus foi apedrejado e incendiado e barricadas com fogo foram colocadas em algumas ruas. Alguns carros e lojas comerciais também foram alvo de pedradas.

Segundo o Centro de Operações Rio (CET-Rio), houve bloqueio da Rua Riachuelo e desvio para a Rua do Lavradio; e bloqueio na Rua Teixeira de Freitas. O desvio do trânsito foi feito pela Rua do Passeio.

Um vídeo que circula em um aplicativo de mensagem mostra um corpo coberto por um lençol branco em uma rua transversal aos Arcos da Lapa.

"Corpo do moleque aqui na rua, os caras pegaram o moleque na mão, sem arma nenhuma, deram um tirão e mataram ele aí", diz um homem no vídeo.

Confusão na Lapa: moradores dizem que polícia matou homem nos Arcos da Lapa



Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/6mDuBsUHRi — Jornal O Dia (@jornalodia) July 18, 2022

Trabalhadores que tentavam voltar para casa naquele momento relatam clima de terror na região. "Que loucura oq tá acontecendo aqui na lapa"; "Lapa virou zona de Guerra"; "Mem de Sá, a principal via da #lapa está fechada. Ouve-se muito barulho de tiro e bomba", escreveram alguns perfis nas redes sociais.

Em um outro vídeo, também divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento que um ônibus passa por cima de uma barricada em chamas: