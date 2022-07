Casal foi levado à 19ª DP (Tijuca) - Divulgação

Publicado 18/07/2022 20:09

Rio - Policiais do programa Segurança Presente prenderam em flagrante um casal com drogas na Tijuca, Zona Norte do Rio, neste domingo (17). Os agentes passavam pela Rua Conde de Bonfim quando avistaram a dupla em uma motocicleta, ambos sem capacete, e decidiram realizar a abordagem.

Com o casal, os agentes encontraram cocaína, substância identificada como lança-perfume e um prensado de maconha. Após a abordagem, os dois foram levados para a 19ª DP (Tijuca), onde foi feito o registro do caso.