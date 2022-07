Após salvar filha de pitbulls, Paula da Mata Lima dá à luz Maya - Divulgação/ Heat

Publicado 18/07/2022 18:14 | Atualizado 18/07/2022 18:21

Após salvar filha de pitbulls, Paula da Mata Lima dá à luz Maya Divulgação/ Heat Rio - A grávida que enfrentou dois pitbulls para salvar a filha de 8 anos deu à luz, neste sábado (16), bebê Maya. A dona de casa Paula da Mata Lima e Maya passam bem e tiveram alta médica, na manhã desta segunda-feira (18), da Maternidade Municipal Mário Niajar, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.





Após quase 20 horas em trabalho de parto, a pequena Maya veio ao mundo com 3,5kg e medindo 52cm. Paula e a filha foram para a enfermaria três da maternidade, onde outras mães também cuidavam dos seus bebês recém-nascidos. "Foram os piores momentos da minha vida. Só pensava em salvar a minha filha. Não desejo isso para ninguém", disse Paula, que levou oito mordidas durante a luta com os dois pitbulls da família e ficou com vários hematomas na barriga.

A filha Maria Eduarda, de 8 anos, perdeu parte da orelha e do couro cabeludo e teve cortes no ombro, braços e pernas. "Foram onze dias dentro de um CTI vendo a minha filha entubada e toda cortada. E ainda tinha que cuidar da Maya dentro da minha barriga. Mas, enfim, o sofrimento acabou. Agora é ir para casa e tocar a vida em família. Ser feliz", garantiu Paula.