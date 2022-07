Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, registrou seis ataques de pitbull em três semanas - Divulgação/ HEAT

Publicado 11/07/2022 16:43

Rio - O Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, registrou seis ataques de cachorros da raça pitbull em três semanas. Entre as vítimas, cinco crianças de três a dez anos, que deram entrada no Centro de Trauma do hospital, unidade especializada no atendimento a pacientes com múltiplos traumas.



Grávida de nove meses, a dona de casa Paula da Mata Lima, de 34 anos, se viu obrigada a entrar em uma briga corporal com os seus cachorros pitbull para salvar a filha de nove anos que estava sendo atacada pelo animal, na tarde do dia 24 de junho deste ano, enquanto brincava no quintal de casa. A menina teve parte do couro cabeludo e da orelha arrancados e a mãe levou oito mordidas pelo corpo.



Paula e Maria Eduarda tiveram alta do hospital na última quinta-feira (7). "Foram dias difíceis. Pensei em perder minha filha e minha bebê. Mas não pensei duas vezes. Dei um mata-leão em um dos cachorros, que não soltava a cabeça da Duda de jeito nenhum. Foram os piores minutos da minha vida, Parecia uma eternidade", desabafou Paula.



Socorrida por vizinhos, mãe e filha foram levadas até o hospital. "Eu estava bastante ensanguentada, mas o sangue era todo da minha filha, que foi rapidamente levada para o centro cirúrgico enquanto eu era atendida na emergência. Estava com oito mordidas, com a barriga cheia de hematomas e cansada. Minha filha foi entubada, passamos quase duas semanas em um leito de CTI. Mas graças a Deus estamos vivas", comemorou Paula da Mata ao deixar o hospital.



Heitor Pereira da Silva, de seis anos, foi outro paciente que entrou na unidade nas últimas semanas. Ele, a irmã de dez anos e a mãe Marcelli Pereira, de 31 anos, foram atacadas pelo cachorro da vizinha, na semana passada, durante uma visita da família. "Foi tudo muito rápido. Enquanto fui ver meu outro filho em casa, o cachorro atacou as crianças que estavam assistindo televisão no quarto da minha amiga. Foi um pesadelo. Não desejo isso para ninguém", disse Marcelli.



Heitor teve ferimentos graves no rosto, pescoço, cabeça e braços. Foi operado pela cirurgia geral e plástica e pela bucomaxilofacial. Também chegou a ser entubado e o seu quadro de saúde chegou a ser gravíssimo. Depois de idas e vindas do CTI pediátrico para o centro cirúrgico, o pequeno recebeu alta para casa na quarta-feira (6). Todos os outros pacientes também receberam alta.



De acordo com especialistas a condução destes cães, não só dos pitbulls, mas também dos American Staffordshire, Mastim Napolitano, Rottweiler e outros em locais de acesso público deve obedecer legislação específica e tem como objetivo promover e estabelecer determinadas regras de comportamento, uma vez que diz que os cachorros que fazem parte desta lista deverão passear apenas com uma focinheira, guia curta e sob a responsabilidade do dono, o qual também deve obter uma licença que conta com uma série de requisitos.

Cães da raça pitbull atacam filhote de porco em Campo Grande

Um outro caso repercutiu nas redes sociais, nesta segunda-feira, e causou indignação. Dois cães da raça pitbull fugiram da casa de um homem, identificado inicialmente como um policial militar, e mataram um filhote de porco, na Rua João José Queiroz, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Nas imagens é possível ver os cachorros mordendo o animal.

Moradores disseram que não denunciaram o caso por medo. No grupo onde o caso repercutiu, o dono dos animais disse que vai reforçar o portão da casa para evitar que os cães fujam novamente. Disse ainda que pretende ressarcir os donos do porco e afirmou que o caso foi "fruto da cadeia alimentar".

Cachorro é morto por casal da raça pitbull

Há uma semana, outro caso envolvendo morte por cães da raça pitbull teve visibilidade. Um ataque causado por um casal de pitbulls, no dia 4 de julho, resultou na morte do cachorro de um homem que passeava com dois de seus pets em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Os pitbulls estariam andando sozinhos pela rua, sem coleira e sem focinheira.

De acordo com a Polícia Civil, uma testemunha e a pessoa que acompanhava os cachorros foram intimadas a prestar depoimento na 20ª DP (Vila Isabel), onde as investigações estão em andamento. Ainda de acordo com o agente, foram solicitadas imagens de câmeras de segurança e outras diligências seguem em busca de informações para esclarecer todos os fatos.