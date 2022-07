Delegacia Antissequestro está responsável pelo caso - Reprodução/Facebook

Publicado 11/07/2022 22:24 | Atualizado 12/07/2022 07:24

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou denúncia contra Fernando Antonio Cintra Bacelar, acusado pelo crime de cárcere privado por manter presas em seu próprio apartamento a mulher de chinesa e a filha menor desta. As vítimas foram libertadas por policiais da Delegacia Antissequestro (DAS) no dia 30 de junho em um apartamento na Lagoa, na Zona Sul. O MPRJ pediu ainda a concessão das medidas protetivas para proibir o contato de Fernando com as vítimas, além da renovação de sua prisão preventiva.

Fernando casou com a mulher em 2012, na China, mas vieram morar no Brasil em seguida. De acordo com as investigações do MPRJ, Fernando manteve a companheira refém por mais de 15 dias e lhe tomou o passaporte, para que não pudesse deixar o país. A mulher, ainda segundo o MPRJ, foi vítima de violência física e psicológica, recebendo tapas e socos em alguns momentos.



Em depoimento na Delegacia Antissequestro (DAS), a vítima, que não fala português, relatou que era constantemente agredida e que raramente saía de casa, pois Fernando não a deixava sair sozinha. O agressor ainda será investigado por outro crime, já que a filha de sua mulher é fruto de outro relacionamento, mas ela está registrada em seu nome. De acordo com o artigo 242 do Código Penal é crime registrar como sendo seu o filho de outra pessoa.