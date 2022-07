Marcielly Araújo foi morta por companheiro em Rio das Pedras - Reprodução

Publicado 11/07/2022 19:15 | Atualizado 11/07/2022 21:53

Rio - O irmão do assassino que matou a companheira, na comunidade Rio das Pedras, em Jacarepaguá, ligou para mãe da vítima questionando se a filha dela estava bem. Marcielly Araújo, de 29 anos, foi morta por estrangulamento pelo companheiro Glauber Moraes do Nascimento, de 29 anos . De acordo com Fabiano Araújo, de 33 anos, o irmão de Glauber disse à mãe de Marcielly que ela teria desmaiado em casa no noite de domingo (10). Após o alerta, uma amiga da vítima encontrou o corpo dela no local.

"O irmão do Glauber perguntou para minha mãe se a Marcielly estava bem. Disse que ela tinha desmaiado em casa ontem à noite (no domingo).Na hora, minha mãe ficou preocupada e pediu que uma amiga da minha irmã fosse até a casa dela. A porta estava fechada, com o cadeado. Ela pediu que um homem arrombasse a porta e encontrou o corpo", contou Fabiano, irmão de Marcielly.

Marcielly tinha uma filha de 12 anos, que mora com a avó materna, e outro menino de 8 anos que vive na Paraíba, no Nordeste: "Eu esperava que isso (o crime) pudesse acontecer, mas a nossa mãe tinha esperanças que nada aconteceria", lamentou Fabiano. Parentes da vítima dizem, que na noite deste domingo, a vítima e o companheiro teriam discutido em uma festa. O homem já teria agredido e tentado matar a mulher em situações anteriores.

De acordo com Fabiano, um perito teria informado a ele que Marciielly foi morta por estrangulamento. Mais cedo, nas redes sociais, Fabiano divulgou a foto do responsável pela morte pedindo informações sobre o paradeiro dele. No início da tarde, Glauber se entregou à 32ª DP(Jacarepaguá).

Ainda de acordo com Fabiano, o companheiro da sua irmã já teria feito agressões e tentado matar Cielly em situações anteriores. Em uma delas, chegou a rasgar um sofá com uma faca. Na noite de domingo, Glauber e Marcielly teriam discutido em uma festa que ocorria em cima da casa da mãe dela. Glauber teria agredido a vítima no local.

Uma amiga da vítima fez um desabafo também em rede social: "Eu quero me lembrar sempre dos melhores momentos que vivemos juntas. Dos sorrisos, das piadas. Coração tá em pedaços, sem acreditar que eu nunca mais vou te ver. Descanse em paz amiga. Que a justiça seja feita".



Por meio de nota, a PM informou que equipe do 18º BPM(Jacarepaguá) foi acionada para verificar um homicídio na Rua das Camélias. Chegando ao local, os policiais encontraram uma mulher já sem vida. “O autor do fato não foi encontrado. A área foi isolada e a DH da Capital acionada”, diz nota da corporação.

A Polícia Civil informou que Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e a perícia foi realizada no local. Um homem se apresentou na 32ª DP (Taquara) e confessou o crime. Ele foi conduzido para a DHC, onde está prestando depoimento.