Publicado 11/07/2022 18:59

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro registrou, nesta segunda-feira (11), 6.843 novos casos e 26 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Além disso, o painel de monitoramento informou que 3.353 pessoas se recuperaram da doença. Com isso, o estado chegou ao total de 2.393.318 casos confirmados e 74.314 óbitos pelo novo coronavírus. A taxa de ocupação das enfermarias e das UTIs não foram atualizadas.

De acordo com a atualização, 21.240 pacientes seguem em acompanhamento e a taxa de letalidade caiu para 3.11%. Também foi informado que a mediana do tempo de espera de solicitação até a reserva da enfermaria está em 17 horas. Já nas UTIs, a mediana foi de 18 horas. Vale ressaltar que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

Queda na taxa de positividade

O último Panorama Covid, publicado na última sexta-feira (8), mostrou que a taxa de positividade para covid-19 tem caído no Rio de Janeiro. O exames de antígeno, que chegaram a 35% de positividade em meados de junho, está em 27%. Já o RT-PCR caiu de 42% para 32% no mesmo período.

A média de atendimento por síndrome também abaixou em 5,6%. Tanto o atendimento pediátrico quanto de adultos diminuíram. Entretanto, o segundo vinha de um aumento agudo desde o início de junho e se manteve na média entre 300 e 400 atendimentos por dia.