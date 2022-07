O funkeiro MC Kevin morreu após cair do 5º andar de um prédio - Reprodução de internet

Publicado 11/07/2022 18:16 | Atualizado 11/07/2022 20:20

Rio - O inquérito policial que investigava a morte do cantor Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, será arquivado. A decisão do juiz Adriano Celestino Santos, auxiliar do II Tribunal do Júri, aponta para a falta de indícios de conduta dolosa ou culposa nos elementos colhidos no conteúdo das investigações. O cantor morreu ao pular da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no dia 16 de maio do ano passado.



De acordo com a decisão, o laudo pericial demonstrou não haver indícios de qualquer briga ou ação violenta dentro do quarto onde o cantor estava, o que sugere que a sua morte foi causada por um acidente.

O juiz explica ainda que o laudo confirmou detalhes como a trajetória do corpo ao cair da sacada do quinto andar, do Hotel Riale, na Barra da Tijuca. Esse movimento de Kevin na queda seria compatível com o movimento de impulso relatado pelo amigo do cantor Victor Elias e a modelo Bianca Dominguez, que teria ido ao quarto para ter relações sexuais com o mc.

"As testemunhas Victor, Bianca e Jonatham prestaram diversos depoimentos e suas versões são compatíveis entre si, conforme bem apontado pelo Ministério Público", pontuou.

O magistrado também fala sobre o fato de que, mesmo com a quebra do sigilo telefônico de Kevin e dos demais envolvidos, nada relevante para a investigação foi encontrado. Na mesma decisão, o juiz também rejeita pedido Valquíria Nascimento dos Santos, mãe de Kevin, como assistente de acusação, além das demandas feitas por ela como a realização de reprodução simuladas e perícia complementar.