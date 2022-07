Vans começaram a rodar nesta segunda-feira (11) - Paulo Fernandes

Publicado 11/07/2022 19:13

Rio- O intuito é conscientizar as pessoas sobre o risco da combinação perigosa entre álcool e direção. É assim que funciona a Operação Lei Seca, projeto que leva equipes às escolas para darem palestras e contarem as histórias dos próprios cadeirantes, vítimas de acidentes no trânsito. Para continuar, o projeto ganhou duas novas vans adaptadas, que começaram a rodar nesta segunda-feira (11).



Os veículos podem transportar até quatro pessoas com deficiência, além de contar com elevadores, travas de segurança e cintos ajustáveis. São nelas que as equipes da Operação são transportadas. Recentemente, a Operação levou ao interior do estado o projeto “Educação para o trânsito – Escola Nota 10”, que no momento está em recesso escolar. A conscientização também acontece na orla, na Feira de São Cristóvão, com blitz de fiscalização e outros.



"Recebemos duas vans adaptadas para que nossos cadeirantes e instrutores possam se locomover com mais eficiência, dignidade e respeito em nossas ações, principalmente no ‘Projeto de Educação para o Trânsito - Escola Nota 10’, que percorre todo o estado do Rio de Janeiro. É uma grande satisfação poder aprimorar nossa logística e responsabilidade social, engrandecendo a Operação. Seguimos na missão de salvar vidas", ressaltou o tenente-coronel Pinho, superintendente da Operação Lei Seca.



Em entrevista exclusiva ao DIA, Leal falou em responsabilidade para aqueles que estão começando a dirigir. “Primeiro, a carteira nacional de habilitação, CNH, é uma concessão. Não é um documento que te permite fazer qualquer coisa, ela pode ser apreendida, suspensa. O segundo aspecto é a responsabilidade no compartilhamento do espaço público. A rua não é sua. A importância do respeito, entender essa responsabilidade”.