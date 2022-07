Varíola dos macacos é semelhante à varíola que já foi erradicada, mas menos severa e menos infecciosa - Science Photo Library

Publicado 11/07/2022 19:11

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, nesta segunda-feira (11), que o Rio de Janeiro tem 35 casos confirmados de monkeypox, a varíola dos macacos. A pasta também confirmou que tem monitorado os casos e as suspeitas diariamente com a ajuda de equipes de Vigilância em Saúde dos municípios.

Dentre os pacientes, 30 são moradores da Região Metropolitana I, que compreende à capital e a Baixada Fluminense. Os outros cinco moram na Região Metropolitana II, que corresponde aos municípios de Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá.

A SES ressalta que, "embora a doença tenha sido identificada pela primeira vez em macacos, o surto atual não tem relação com esses animais".

Sintomas e prevenção



Os primeiros sintomas podem ser febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, linfonodos inchados, calafrios ou cansaço. De um a três dias após o início dos sintomas, as pessoas desenvolvem lesões de pele, geralmente na boca, pés, peito, rosto e ou regiões genitais.



Para a prevenção, deve-se evitar o contato próximo com a pessoa doente até que todas as feridas tenham cicatrizado, assim como com qualquer material que tenha sido usado pelo infectado. Também é importante a higienização das mãos, lavando-as com água e sabão ou utilizando álcool gel.

Caso apresente esses sintomas, pede-se para entrar em contato com a Vigilância de Saúde o mais breve possível.