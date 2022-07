Vendedor ambulante havia sido condenado por estupro em outubro do ano passado e estava foragido desde então - Reprodução

Publicado 11/07/2022 20:07

Rio - Um homem foragido por estupro foi preso enquanto trabalhava vendendo mate na praia de Ipanema, na Zona Sul, neste sábado (9). O vendedor atuava próximo ao Posto 8, na Avenida Vieira Souto, quando agentes do programa Segurança Presente o abordaram e identificaram que havia um mandado de prisão em aberto em seu nome.



O vendedor de mate foi condenado pelo crime de estupro em outubro do ano passado, mas estava foragido. Após a prisão, o vendedor foi conduzido com seu material de trabalho para uma van usada pelos programa no deslocamento. Ele foi conduzido para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.

No mesmo dia, os agentes do Leblon Presente prenderam outro ambulante com mandado de prisão preventiva em aberto, dessa vez pelo crime de receptação. O homem trabalhava na Avenida Ataulfo de Paiva, na altura do número 1175, no Leblon, quando os agentes o abordaram. No processo de checagem, os agentes identificaram a existência do mandado expedido pela 1ª Vara Criminal de Nova Iguaçu.

Outros dois homens foram presos por agentes do programa Copacabana Presente no domingo (10). A dupla foi abordada por agentes na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na altura do número 31, com celulares furtados. O material apreendido e os dois suspeitos também foram levados para a 12ª DP.

Segundo balanço do programa, outras duas pessoas foram presas ao longo do final de semana, além da apreensão de 70 armas brancas. Com dois suspeitos, os agentes encontraram celulares roubados