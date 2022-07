Ação aconteceu no mercado Real Itaipu, em Niterói - Divulgação

Publicado 18/07/2022 18:59 | Atualizado 18/07/2022 18:59



Rio- A Comissão de Segurança Alimentar da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) encontrou, nesta segunda-feira (18), mais de 40 quilos de carne e alimentos impróprios para o consumo, no mercado Real Itaipu, em Niterói, região Metropolitana do Estado. Em um país em que mais de 33,1 milhões de pessoas passam fome , a negligência com o alimento pode soar como um insulto.

Segundo a Comissão, muitos alimentos apresentavam irregularidades, como a falta do certificado sanitário da Prefeitura de Niterói.

"Encontramos carnes que estavam no chão, com datas vencidas e com embalagens fora da data de consumo. O mesmo aconteceu com os queijos. Mais de 20 quilos de carnes e produtos de laticínios estavam irregulares. Todos eles foram inutilizados", lamentou o deputado Alexandre Knoploch, presidente da Comissão de Segurança Alimentar da Alerj.