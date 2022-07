Garotas de programa que estavam com juiz americano foram presas - Reprodução

Publicado 18/07/2022 18:42

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), manteve as prisões de Shayna Xavier Monteiro da Silva, de 27 anos, e Beatriz Freitas dos Santos, de 19. Às duas são suspeitas de envolvimento no sequestro de um juiz americano em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Em audiência de custódia realizada na última sexta-feira (15), o juiz Antonio Luiz da Fonsêca Lucchese manteve a prisão preventiva para Shayne Xavier. Já a juíza Ariadne Villela Lopes manteve o regime temporário para Brenda dos Santos.

O juiz americano foi sequestrado na última segunda-feira (11) no seu flat em Copacabana, Zona Sul do Rio. Ele tinha recebido duas garotas de programa que foram embora na manhã do mesmo dia e, na parte da tarde, retornaram com dois homens que se identificaram como policiais. Eles roubaram uma quantia em dinheiro do turista e chegaram a pedir R$ 200 mil pelo seu resgate.

Em depoimento, o americano relatou que teve relação sexual com as duas mulheres e que, pela manhã, elas pediram para ir embora. Ele chamou um uber e, quando foi a tarde, elas voltaram. "Foi visualizar pelo olho mágico da porta do que se tratava e visualizou às duas meninas do lado de fora, aparentemente sozinhas e ao abrir a porta, outros dois elementos surgiram. Eles estavam escondidos ao lado da porta, de maneira que o declarante não conseguiu visualizá-los", disse parte do documento.

O turista informou também que foi levado de volta ao seu flat pelos sequestradores e chegou a ser acompanhado por um deles ao banco Bradesco, em Copacabana, para tirar dinheiro de sua conta.

Além das duas mulheres, um homem identificado Erivaldo Juvino Silva, conhecido como "Nem da Malvina" foi preso acusado pelo crime; os comparsas continuam sendo procurados. Erivaldo tentou negociar o valor com uma amiga do turista, informada por telefone que o amigo estava sendo preso por estar com garotas de programa em seu apartamento. A investigação ainda está em andamento visando prender os demais suspeitos.