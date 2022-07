Criminoso foi localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio - Divulgação

Criminoso foi localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 18/07/2022 18:13

Rio - A Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a Polícia Federal, prendeu um cidadão argentino condenado por abuso sexual de menor na tarde desta segunda-feira (18) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O criminoso, que não foi identificado, se encontrava na lista de Difusão Vermelha da Interpol. Ele segue para o sistema prisional do Rio enquanto aguarda a extradição.

O preso foi condenado à prisão pelas autoridades argentinas por abusar sexualmente de uma criança de 9 anos. O pedido de prisão preventiva para a extradição foi formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol, em Brasília, com base nas informações da Difusão Vermelha incluídas pelas autoridades da Argentina.

A localização do criminoso estrangeiro foi realizada com a ajuda dos policiais rodoviários federais do Núcleo de Capacidades Estratégicas e do Serviço de Inteligência, em conjunto com policiais federais do Núcleo de Cooperação Policial Internacional e do Núcleo de Capturas Internacionais da Polícia Federal.

O mandado de prisão preventiva para fins de extradição, expedido pelo Supremo Tribunal Federal, foi cumprido e o criminoso será encaminhado ao sistema prisional no Rio de Janeiro até a extradição definitiva para a Argentina.