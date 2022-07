Iniciativa visa aquecer a economia, reforçar a renda de moradores e comerciantes de comunidades e impactar positivamente no meio ambiente - Divulgação

Publicado 18/07/2022 16:38

Rio - A Comlurb anunciou, nesta segunda-feira (18), uma colaboração com o programa Recicla Comunidade, que oferece aos moradores das comunidades que entregam lixo reciclável (como papel, metal, plástico) nos pontos de coleta um crédito, uma espécie de moeda social, que pode ser usada em mais de cem estabelecimentos comerciais, como pequenos mercados, bazares, casa de material de construção, salão de beleza, pensão e padarias.

O Recicla Comunidade faz parte do programa Favela com Dignidade, da Secretaria Municipal de Ação Comunitária. Como forma de contribuir, a Comlurb está usando caminhões da Coleta Seletiva para fazer o transporte dos materiais dos pontos até as cooperativas de catadores indicadas pelo programa.

Os pontos de coleta dos recicláveis acontecem nas comunidades Darcy Vargas (Taquara), Asa Branca (Curicica) Canal do Anil (Freguesia) e Parque Carioca (Vargem Pequena). A iniciativa aquece a economia, reforça a renda de moradores e comerciantes de comunidades, além de impactar positivamente no meio ambiente, ao reduzir o despejo de resíduos reaproveitáveis na natureza.

Atualmente há mais de 400 moradores inscritos no programa. Eles são cadastrados quando fazem a entrega de lixo reciclável. A Comlurb pretende ampliar as coletas para todos os pontos, além disso, a companhia segue estudando formas de ajudar as cooperativas credenciadas a organizar o material necessário para atender os requisitos para participar do programa.