Isabela Ferreira foi agredida com quatro socos depois de reclamar de homem que urinou perto dela e dos amigos Reprodução/Redes sociais

Publicado 18/07/2022 14:53 | Atualizado 18/07/2022 14:56

Rio - A Polícia Civil autuou, nesta segunda-feira (18), Rafael Monteiro Leite, suspeito de agredir a socos uma mulher durante uma festa no Jockey Club , na Zona Sul do Rio, por lesão corporal e ato obsceno. Segundo a 15ª DP (Gávea), o caso será encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim). Rafael vai aguardar o resultado do processo em liberdade.

A série de agressões, verbais e físicas teriam acontecido na madrugada de domingo (17), na saída da festa Salve a Guanabara, e foi denunciada pela vítima, identificada como Isabela Ferreira, através das suas redes sociais. A jovem afirmou que foi agredida com quatro socos e ofendida com palavras por um homem, após ele urinar ao lado dela e de amigos em uma festa.

"Pedi para que ele não continuasse urinando naquele lugar, que fosse para um local mais recluso, pois ele estava desrespeitando as pessoas. Logo em seguida, fui surpreendida por esse sujeito com ofensas, ameaças e por fim, quatro socos no rosto", escreveu Isabela.

A mãe da jovem, Eliana Ferreira, também fez um desabafo nas redes sociais e deu mais detalhes sobre o ocorrido. Segundo a mulher, por volta das 2h10 do domingo, enquanto Isabela aguardava um carro por aplicativo chegar, Rafael abaixou a calça e, com o pênis do lado de fora, começou a urinar. Mesmo a filha pedindo por respeito, o homem ignorou e disse que não era "nada demais". Rafael teria ainda jogado um copo de bebida no rosto de Isabela. A cena foi presenciada por outras pessoas.

"Mesmo havendo flagrante, a delegada demandada para o caso não efetuou a prisão do delinquente, que continua solto. A minha intenção com essa denúncia é expor essa situação para a sociedade e evitar que ele agrida outras mulheres", escreveu Eliana.

A jovem também agradeceu às pessoas que a defenderam durante o ocorrido. "O cenário é brutal, estamos em iminente risco em qualquer lugar. Agradeço a todos os homens e mulheres que me defenderam da covardia, sem vocês as consequências da violência seriam catastróficas", completou.

O DIA tentou contato com a defesa de Rafael, mas até o momento não conseguimos contato. O espaço está aberto para manifestação.