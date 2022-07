Cadeiras foram arremessadas e houve muita correria na estação - Reprodução / Redes sociais

Cadeiras foram arremessadas e houve muita correria na estaçãoReprodução / Redes sociais

Publicado 22/07/2022 19:11 | Atualizado 22/07/2022 19:12

Rio - Uma confusão assustou passageiros na tarde desta sexta-feira (22) no terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A PM informou que o tumulto aconteceu após uma ocorrência da Guarda Municipal, mas, ao chegar no local, a área já estava estabilizada.

De acordo com os relatos de testemunhas, houve um confronto entre vendedores ambulantes e guardas municipais. Um vídeo mostra cadeiras sendo arremessadas e a correria pelo terminal. Além disso, gás de pimenta também teria sido utilizado para dispersar a multidão. No entanto, a Guarda Municipal ainda não se manifestou sobre o assunto.

CONFIRA: