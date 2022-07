Major Bruno Chagas dá tapa no rosto de empregada doméstica dentro de um elevador de um condomínio no Recreio dos Bandeirantes - Reprodução/TV Globo

Publicado 25/07/2022 14:46

Rio - O major da Polícia Militar, Bruno Chagas, está sendo investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) de agredir com um tapa no rosto e palavrões a empregada doméstica Patrícia Peixoto da Silva. Imagens da câmera de segurança do elevador do prédio onde o PM mora registraram a série de agressões às 10h do último dia 18 de julho e já estão com a Polícia Civil. A Polícia Militar também recebeu as imagens e informou, nesta segunda-feira (25), que vai instaurar uma investigação interna.



Segundo a vítima, Bruno reclamou que ela chegou atrasada no trabalho. Nas imagens obtidas pelo 'RJTV1', é possível ver que o agressor e Patrícia entram juntos no elevador e, bastante alterado, o PM aponta por várias vezes o dedo indicador em direção ao seu rosto, com a intenção de intimidá-la. Poucos segundos depois, Bruno dá um tapa no rosto da empregada, que tenta revidar.

Com medo de que algo pior aconteça, a vítima solicitou nesta segunda-feira, por meio do seu advogado Alexandre Rangel, uma medida protetiva contra Bruno. A ocorrência também foi registrada na distrital, que informou que ouvirá todos os envolvidos ainda nesta semana.

Em entrevista ao 'RJTV1', Patrícia se mostrou desapontada com a atitude do ex-chefe e contou que havia se atrasado pois a filha de 1 ano está com pneumonia e quase não conseguiu dormir. "Deixei ela em casa pra ir trabalhar e levar um tapa no rosto de uma pessoa", desabafou.