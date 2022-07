Varíola dos macacos é semelhante à varíola que já foi erradicada, mas menos severa e menos infecciosa - Science Photo Library

Publicado 25/07/2022 16:11

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou 107 casos de varíola dos macacos no estado do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (25). São 92 casos na Região Metropolitana I, que inclui a capital; 12 na Região Metropolitana II; 1 na Serrana; 1 na Região dos Lagos; e 1 no Noroeste do estado.

No Brasil, o Ministério da Saúde contabilizou, até o último dia 21, 592 casos confirmados da doença. O país está no ranking dos 10 países com maior número de casos.



No sábado (23), a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a varíola dos macacos como emergência de saúde global. "Mais de 16 mil casos já foram relatados em 75 países, com cinco mortes", informou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Os sintomas iniciais da doença costumam ser febre, exaustão, calafrios, dores de cabeça, dor musculares, dor nas costas e gânglios (linfonodos) inchados. Dentro de um a três dias após o aparecimento da febre, o paciente desenvolve uma erupção cutânea (na pele), geralmente começando no rosto e se espalhando para outras partes do corpo.



As lesões passam por cinco estágios antes de cair, segundo o Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. A doença geralmente dura de duas a quatro semanas.

Proteção



O uso de máscaras, o distanciamento e a higienização das mãos, já praticados na proteção da Covid-19, também são formas de evitar o contágio pela varíola dos macacos.