Publicado 25/07/2022 13:02 | Atualizado 25/07/2022 13:28

Rio - O ator, jornalista e radialista Gerdal dos Santos, considerado um dos grandes expoentes da lendária Rádio Nacional, morreu aos 92 anos na noite deste domingo, 24. Segundo informações da família, ele faleceu em decorrência de causas naturais, em sua casa, no bairro de Copacabana, na Zona Sul.



Gerdal Renner dos Santos nasceu na cidade do Rio, em 27 de outubro de 1929 e, ao longo de sua carreira, atuou em vários filmes, peças teatrais e radionovelas, além de ter apresentado programas de rádio e de televisão.

Começou sua carreira em 1942, aos 13 anos, quando se apresentou no programa "Hora do Guri", da rádio Tupi. Ainda criança, atuou em peças de teatro e em filmes como "Moleque Tião" (1943), com Grande Otelo.



Passou também pela Rádio Globo, onde entrou com apenas 15 anos. Já em 1953, iniciou sua longa trajetória na Rádio Nacional, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), onde trabalhou por mais de 60 anos e da qual se desligou em 2018.

Como advogado, se interessou pela área após ser demitido da Rádio Nacional durante o golpe de 1964, junto com mais 35 colegas, sob acusação de ser comunista. Com isso, se dedicou à carreira, chegando a trabalhar para os colegas e amigos, que estavam vivendo momentos difíceis.

Gerdal era membro da Academia Guanabara de Letras, da Academia Brasileira de Jornalistas, e da Academia de Letras e Artes Paranapuã. Fazia parte do Cenáculo Brasileiro de Letras e Artes e do Salão de Poesia e Artes. Também era membro da Ordem dos Advogados do Brasil, Ordem dos Jornalistas do Brasil, Associação Brasileira de Imprensa, Instituto dos Advogados Brasileiros, Federação da Academias de Letras do Brasil e Academia Nacional de Letras e Artes.

O corpo de Gerdal deverá ser cremado nesta terça-feira. O horário e o local da cerimônia ainda não foram divulgados pela família.