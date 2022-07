Prefeitura do Rio entrega 684 cartões do programa Prato Feito Carioca em Jacarepaguá - Foto: Divulgação

Prefeitura do Rio entrega 684 cartões do programa Prato Feito Carioca em JacarepaguáFoto: Divulgação

Publicado 22/07/2022 20:53

Rio- A Prefeitura do Rio entregou, nesta sexta-feira (22), 684 cartões magnéticos do programa Prato Feito Carioca para trabalhadores informais, em Jacarepaguá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Foram distribuídos antes 2.451 cartões em Madureira, Pavuna, Ramos, Vila Isabel e Jacarezinho.

fotogaleria

Segundo o órgão, até o fim deste mês um total de cinco mil cartões chegará às mãos de trabalhadores de toda a cidade. Os beneficiários do programa são trabalhadores informais inscritos no CadÚnico (cadastro de programas sociais federais), com renda mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00.

"Esse Cartão Prato Feito é o ticket refeição que quem é trabalhador informal não tem. Com os Centros de Assistência Social, trabalho feito pela Secretaria de Assistência Social, a Prefeitura consegue mapear a cidade, quem são as pessoas que estão na informalidade e podemos ajudar", afirmou o prefeito Eduardo Paes.

O Cartão magnético assegura ao beneficiário uma refeição por dia em qualquer bar ou restaurante conveniado, mesmo longe de sua casa. A ideia é garantir alimentação próximo ao seu local de trabalho, sem encargos para o usuário. O custo de cada refeição é subsidiado pela Prefeitura. Pode tanto comer no estabelecimento, como levar a quentinha para onde quiser.



“A Prefeitura do Rio não poderia deixar de dar uma resposta imediata à volta da fome ao Brasil. É a primeira cidade do país a ter um programa consolidado de segurança alimentar. São R$ 242,00 que entram no cartão todo o quinto dia útil do mês. A preocupação da Prefeitura é ajudar quem mais precisa nesse momento difícil “, declarou a secretária municipal de Assistência Social, Maria Domingas Pucú.

O trabalhador informal que quiser cadastrar no cartão o restaurante mais próximo dele, deve procurar o seu CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e a Prefeitura enviará equipe até lá para resolver a questão.

A Prefeitura do Rio também está implantando as Cozinhas Comunitárias Cariocas. Onze delas começaram a funcionar entre os dias 21 e 30 de junho e serviram até esta sexta-feira (22), um total de 53.600 refeições. A alimentação oferecida tanto na Cozinha Comunitária Carioca quanto no Cartão Prato Feito Carioca é balanceada, de acordo com orientações da equipe de nutricionistas da SMAS. A equipe técnica orienta e supervisiona constantemente a qualidade das refeições servidas.

As inscrições para o cartão magnético Prato Feito Carioca foram realizadas entre os dias 15 de abril e 6 de maio, na plataforma digital https://prefeitura.rio/pratofeitocarioca. A seleção dos beneficiários foi feita por ordem de inscrição, e a lista foi publicada no Diário Oficial do município em 16 de maio.