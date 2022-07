Moradores fazem protesto no Complexo do Alemão, na noite desta sexta-feira (22) - Reprodução/ Voz das Comunidades

Publicado 22/07/2022 20:20 | Atualizado 22/07/2022 20:59

Rio - Dezenas de moradores e líderes de movimentos sociais realizam, desde às 18h30 desta sexta-feira (22), um protesto pedindo por paz no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Muitas crianças e mototaxistas também estão na manifestação, que começou próximo ao local onde a moradora Solange Mendes da Cruz, de 49 anos, morreu com um tiro na cabeça , na manhã de hoje (22). A Avenida Itararé foi fechada pelos manifestantes nos dois sentidos. A Polícia Militar está no local.



Segurando um microfone, um dos moradores que participa da ação pediu mais respeito. "O Complexo do Alemão é uma comunidade de paz. Todo mundo aqui é de bem, todo mundo aqui quer respeito, todos aqui querem educação. Estamos aqui para lutar por paz", disse. Ao todo, 18 pessoas morreram nos últimos dois dias na comunidade , sendo 15 suspeitos e três inocentes, segundo a Polícia Civil.

As pessoas acenderam velas e levaram cartazes com dizeres: "Pobreza não é crime"; "Morador não é bandido"; "Menos tiros, mais escolas". Veja o vídeos da movimentação:

Também foram ouvidos tiros por volta das 19h15 nas proximidades da Rua Antônio Austregésilo, local que dá acesso ao Campo do Seu Zé. Minutos antes, moradores relataram terem ouvido disparos nas proximidades da Fazendinha. A comunidade também registrou um novo tiroteio às 20h22.



A Polícia Militar mantém o policiamento reforçado no cerco ao Complexo do Alemão e seus principais acessos. Há um bloqueio do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) na Linha Amarela, saída 06, sentido Avenida Itararé.