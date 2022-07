Policia - Policiais militares e civis, fazem operação no Complexo do Alemão hoje. - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 22/07/2022 14:47

Rio - Dos 15 suspeitos mortos na operação do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, na quinta-feira (21), a Polícia Civil já identificou 10 pessoas, sendo sete com anotações criminais. Um outro homem ferido na ação, identificado como Hideraldo Souza Alves, mais conhecido como "matador de policiais" , é investigado de participar do assalto a uma joalheria no shopping Village Mall , na Zona Oeste do Rio, no dia 25 de junho. Ele foi baleado nas duas pernas durante o confronto, passou por uma cirurgia e segue internado sob custódia no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Zona Norte.

Anteriormente, a Polícia Civil havia contabilizado o suspeito Roberto de Souza Quimer, 38, na lista de mortos. No entanto, na noite desta sexta-feira (22), o órgão informou que ele sobreviveu e está preso em flagrante. Roberto tem duas anotações criminais por tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Veja os nomes de 10 suspeitos identificados:



- Anderson Luiz Bezerra Fonseca, conhecido como "Andinho", de 28 anos, - duas anotações criminais por tráfico de drogas.

- Gabriel Farias da Silva, de 23 anos - seis anotações criminais por tráfico de drogas, associação ao crime, homicídio, resistência e roubo. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto desde 2020.

- Marcos Paulo Nascimento da Silva, de 22 anos - sem passagem pela polícia

- Bruno Neves Leal - duas anotações por tráfico de drogas e associação ao crime. Ele estava foragido do sistema prisional e tinha um mandado de prisão em aberto. Bruno foi condenado a nove anos e quatro meses de prisão pelos crimes citados anteriormente.

- Fernando Nascimento da Silva, conhecido como "Feio", de 28 anos - duas anotações por tráfico de drogas e porte ilegal de arma

- Emerson de Souza Teixeira, conhecido como "2D" ou "Familhão", de 26 anos - sete passagens pela polícia por tráfico e associação criminosa, dano qualificado e porte ilegal de arma. Ele não tinha mandado de prisão em aberto.

- Wellington Moura da Siva Júnior, conhecido como "Zoinho" - sem passagem pela polícia.

- Diego Barbosa da Silva - uma passagem pela polícia por tráfico de drogas

- Luiz Claudio Rozendo Lopes Júnior, de 28 anos - sem histórico informado e sem mandado de prisão em aberto

- Bruno Luiz Soares da Silva - duas passagens pela polícia por roubo e tráfico

Em coletiva na noite de quinta-feira (21), as polícias Civil e Militar informaram que ainda aguardavam o Instituto Médico Legal (IML) identificar alguns corpos.

Quarta operação mais letal do estado do Rio

O objetivo da ação era localizar e prender cerca de 100 criminosos que pretendiam sair do Alemão para praticar roubos e invasões em outras comunidades. De acordo com o segundo o tenente-coronel Uriá Nascimento, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), estes traficantes usavam roupas similares às fardas das polícias Militar e Civil para dificultar a localização dos mesmos.

O setor de inteligência da PM identificou que esta quadrilha praticava roubos de veículos principalmente nas áreas dos bairros do Grande Méier, Irajá e Pavuna. Também havia indicações que a quadrilha poderia se movimentar e cometer ações criminosas na cidade, como invasão de outras favelas e roubo a bancos.

De acordo com a PM, cerca de 400 agentes participaram da operação. Entre os materiais apreendidos estão: um fuzil metralhador .50, que foi utilizado para tentar derrubar as aeronaves durante as ações, quatro fuzis cal. 7.62, duas pistolas e 56 artefatos explosivos que seriam empregados contra as equipes. Também foram apreendidas 43 motocicletas que seriam utilizadas para causar confusão nas vias daquela região, visando desmobilizar as ações policiais e facilitar a fuga de criminosos.