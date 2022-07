Moradores levam corpos do interior do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, até a UPA do Alemão - Cleber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 21/07/2022 16:50

Rio - Um criminoso do estado do Pará, que estava escondido no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, foi localizado por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, após o mesmo buscar atendimento médico na UPA do Alemão, nesta quinta-feira. Hideraldo Souza, o 'Esquilo' ou 'matador de policiais', foi baleado na perna durante um confronto com policiais civis e militares na comunidade. A região viveu momentos de guerra nesta quinta-feira.

Hideraldo deu entrada na UPA com um documento de identidade no nome de Adriano Castro Pires. O criminoso foi transferido para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde está sob custódia de policiais militares. A unidade informou que ele está passando por um procedimento cirúrgico.