Homem leva choque ao tentar furtar cabos em Vila IsabelReprodução

Publicado 21/07/2022 22:05 | Atualizado 21/07/2022 22:14

Rio - Um homem foi flagrado levando uma descarga elétrica ao tentar furtar cabos em Vila Isabel, na Zona Norte da cidade, na madrugada desta quinta-feira (21). De acordo com a vizinhança, o ladrão levou o choque quando tentava abrir uma caixa subterrânea de energia na Avenida Boulevard 28 de Setembro.



Conforme imagens divulgadas pelo portal 'Grande Tijuca', o homem usava blusa vermelha e short preto. Após tomar a descarga elétrica, ele vai embora.

Autorização para ferros-velhos

Ferros-velhos situados nos municípios fluminenses precisarão de autorização da Secretaria de Estado da Polícia Civil do Rio de Janeiro (Sepol-RJ) para funcionar. É o que diz a Resolução nº 365/2022, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro do último dia 20 de maio. O prazo para cadastro é até o próximo dia 17 de agosto.