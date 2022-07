Prefeitura realiza operação de combate a lava-jatos clandestinos e remoção de estruturas irregulares - Divulgação/ SEOP

Prefeitura realiza operação de combate a lava-jatos clandestinos e remoção de estruturas irregularesDivulgação/ SEOP

Publicado 21/07/2022 18:45 | Atualizado 21/07/2022 19:01

Rio- A Secretaria de Ordem Pública, a Polícia Civil e a Subprefeitura da Zona Norte realizaram nesta quinta-feira (21), mais uma operação de combate a lava-jatos clandestinos e remoção de estruturas irregulares na Av. Leopoldo Bulhões, em Manguinhos. Na ação, foram retiradas 72 estruturas erguidas com restos de madeiras, um módulo que era utilizado como ponto de venda de drogas e abrigo de criminosos, além de duas construções em alvenaria que funcionavam como comércio irregular. Cinco lava-jatos ilegais foram desmobilizados.

fotogaleria

Os agentes também encontraram uma réplica de pistola usada para cometer furtos na região, duas balanças utilizadas para pesar ferros e fios furtados no entorno, além de sete caça-níqueis.

"Essas operações, em conjunto com a Polícia Civil, vão continuar na região e seguiremos fazendo com que o espaço público seja respeitado e a ordem pública seja retomada na cidade do Rio de Janeiro", reforça o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.

Durante a operação foram encerradas 21 ligações clandestinas de luz e oito de água. A Secretaria de Assistência Social realizou 28 abordagens, com sete encaminhamentos para os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e um acolhimento para a Central de Recepção Tom Jobim. A Comlurb retirou 89 toneladas de entulho. Também participaram da operação a Guarda Municipal, a Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (Coope), Light e Águas do Rio.

"Mais uma vez a Prefeitura do Rio vai combater os lava-jatos irregulares na Avenida Leopoldo Bulhões. Não podemos permitir que as pessoas que estão ali, trabalhando irregularmente, usem da prerrogativa social, da falta de emprego e renda para cometer irregularidades. A Prefeitura já ofereceu vagas de emprego, através da Secretaria da Juventude e Trabalho e Renda, e nenhum morador aceitou. Então, seguiremos fiscalizando e combatendo essas ilegalidades", completa o Subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz.

Desde novembro de 2021, mais de dez ações já foram realizadas na região com objetivo de coibir desordens e atividades ilegais e resultaram na remoção de 114 lava-jatos clandestinos. No período já foram removidos 165 pontos de furtos de energia elétrica e mais de 167 pontos de furtos de água no local.