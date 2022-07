Claudio Castro (PL) acusou Marcelo Freixo (PSB) e seus aliados de defender que criminosos continuem atacando policiais - Arquivo/O Dia

Publicado 21/07/2022 18:25

Pesquisa feita pelo Ipec (ex-Ibope) para medir a intenção de votos aponta Cláudio Castro (PL) à frente de Marcelo Freixo (PSB) na briga pelo Governo do Estado do RJ. O atual governador tem 20% contra 14% do candidato da esquerda. Em um cenário com Marcello Crivella, Castro tem 19%, e Freixo, 13%. Já p ex-prefeito do Rio aparece em terceiro, com 10%. Crivella (Republicanos) ainda não decidiu se vai disputar o cargo.



O levantamento, encomendado pela Rio Indústria, Associação de Indústrias do RJ, considera a margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou menos. A pesquisa ouviu 1.008 eleitores entre os dias 16 e 19 de julho. Por isso, o Ipec ainda leva em consideração a candidatura de Anthony Garotinho, que no início desta semana desistiu da disputa

Cenário sem Marcello Crivella

Cláudio Castro (PL): 20%

Marcelo Freixo (PSB): 14%

Anthony Garotinho (União): 9%

Rodrigo Neves (PDT): 6%

Cyro Garcia (PSTU): 4%

Coronel Emir Larangeira (PMB): 2%

Milton Temer (PSOL): 1%

Paulo Ganime (Novo): 1%

Brancos e nulos: 29%

Não sabe/Não respondeu: 10%



Cenário com Marcello Crivella

Cláudio Castro (PL): 19%

Marcelo Freixo (PSB): 13%

Marcelo Crivella (Republicanos): 10%

Anthony Garotinho (União Brasil): 6%

Rodrigo Neves (PDT): 5%

Cyro Garcia (PSTU): 4%

Eduardo Serra (PCB): 3%

Coronel Emir Larangeira (PMB): 2%

Milton Temer (PSOL): 1%

Paulo Ganime (Novo): 1%

Brancos e nulos: 26%

Não sabe/Não respondeu: 11%