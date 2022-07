Grupo CCR e VLT Carioca doam cobertores e sacos de dormir para população em situação de rua - Divulgação

Grupo CCR e VLT Carioca doam cobertores e sacos de dormir para população em situação de ruaDivulgação

Publicado 21/07/2022 19:57 | Atualizado 21/07/2022 20:24

Rio - Uma ação do Grupo CCR vai distribuir 24 mil cobertores e sacos de dormir em municípios próximos à atuação da companhia, nas rodovias, aeroportos, barcas, trens e metrôs. O investimento total é de R$ 1,6 milhão.

No Rio de Janeiro, a ação é realizada pelo VLT Carioca, com a doação das peças para pessoas em situação de rua, na região do Centro. A coordenação e a estratégia de impacto ficam a cargo do Instituto CCR, em parceria com as áreas de assistência social dos municípios.

“Iniciativas como esta reforçam o compromisso do Grupo CCR e de seu Instituto com a responsabilidade social. Somente neste ano já fizemos a doação de mais de 11 mil cestas básicas, em parceria com a CUFA e apoiamos o negócio de impacto social, Gerando Falcões, iniciativas que se conectam”, afirma o CEO do Grupo CCR, Marco Cauduro.



Campanha interna



Além dos investimentos listados, as Unidades do Grupo CCR também estão mobilizadas para a arrecadação de peças de roupas para a campanha Gerando Novos Caminhos, em parceria com a Gerando Novos Falcões. A iniciativa segue até 31 de julho. As peças arrecadadas na campanha serão destinadas ao Bazar da Gerando Falcões, que irá disponibilizar as roupas em seu e-commerce e lojas físicas, projeto de geração de renda aos jovens do projeto e formação cidadã e economia circular.