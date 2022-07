Paredes destruídas com intensa troca de tiros dentro de beco no Complexo do Alemão - Reprodução de vídeo

Publicado 21/07/2022 18:41

Nos registros, moradores mostram becos no interior da comunidade completamente destruídos por disparos. Em uma das filmagens, é possível ver as paredes de uma residência destruídas, restando apenas colunas que sustentam o segundo andar do imóvel. Rio - Uma série de vídeos feitos por moradores do Complexo do Alemão mostraem becos e vielas dentro das comunidades, nesta quinta-feira (21). As imagens chocantes mostram paredes perfuradas pelos disparos trocados durante a operação, que, até o momento, resultou na morte de 18 pessoas, sendo duas vítimas, uma mulher e um PM, além de 16 suspeitos Nos registros, moradores mostram becos no interior da comunidade completamente destruídos por disparos. Em uma das filmagens, é possível ver as paredes de uma residência destruídas, restando apenas colunas que sustentam o segundo andar do imóvel.

Canos, portas, portões e escadas foram atingidos, deixando um rastro de escombros pelo chão de ruas no interior da comunidade. No vídeo, uma moradora que voltava para casa chega a se assustar com o estrago: "Olha como ficou a nossa casa", lamentou. Canos, portas, portões e escadas foram atingidos, deixando um rastro de escombros pelo chão de ruas no interior da comunidade. No vídeo, uma moradora que voltava para casa chega a se assustar com o estrago: "Olha como ficou a nossa casa", lamentou.

No mesmo beco, uma moradora fez imagens direcionando o vídeo para sua chefe. "A senhora está vendo, patroa. Isso aqui é na porta da minha casa", comenta ela, mostrando os restos deixados pela guerra.



Mais cedo, uma moradora registrou a marca de um disparo que perfurou a parede de um dos quartos da sua casa atingindo uma TV.