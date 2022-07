Suspeito foi encaminhado à 75ª DP (Rio do Ouro) - Divulgação

Publicado 21/07/2022 18:52

Rio - Policiais da 75ª DP (Rio do Ouro) prenderam, nesta quinta-feira (21), um homem suspeito de estuprar a enteada de apenas 11 anos. O padrasto foi localizado no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão por estupro de vulnerável expedido pela Vara de Violência Doméstica de São Gonçalo.

A denúncia foi feita pela mãe da criança, com quem o suspeito tem outros dois filhos. A vítima é a primogênita da moça, fruto de relação do primeiro casamento dela. Baseado no exame de corpo de delito e nas declarações da vítima, os agentes acreditam que o padrasto praticou abuso sexual por diversas vezes em 2021. De acordo com a Polícia Civil, os crimes foram comprovados a partir de exames da vítima.

Para que ela não revelasse os abusos, o suspeito dizia que a mãe e o pai biológico dela brigariam se soubessem e a colocariam para fora de casa. O caso foi descoberto pela mãe, que desconfiou do comportamento da filha e insistiu para saber os motivos, além de prometer que não a expulsaria de casa.

Localizado, o padrasto foi preso e encaminhado à 75ª DP (Rio do Ouro).