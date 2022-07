Agentes do Segurança Presente prendem homem em Nova Iguaçu - Divulgação/ SEGOV

Publicado 21/07/2022 17:46 | Atualizado 21/07/2022 17:50

Rio- Um homem com um mandado de prisão em aberto por homicídio, em 2019, na Via Light, foi preso nesta quinta-feira (21), por agentes do Segurança Presente de Nova Iguaçu. A equipe estava fazendo uma Operação Integrada de fiscalização com o Detran.RJ quando um carro foi abordado com três passageiros.

Segundo a Polícia Militar, o veículo estava com a documentação atrasada e, após consulta ao Núcleo de Inteligência, foi verificado que um dos homens tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio. Ele foi conduzido para a 52ªDP (Nova Iguaçu) e permaneceu preso.